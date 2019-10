Nun sind cash-Leser traditionell auch Privatanleger, welche in der Verwaltung ihres Vermögens gerne selbst den Takt angeben. Hier zeigt sich eine Schwäche, welche Robo Advisor in der öffentlichen Wahrnehmung haben: Man muss das Produkt, das in der Regel auf einer breiten Diversifizierung mittels kostengünstiger Exchange Traded Funds (ETF) basiert, gut verstehen, um Vertrauen in die Strategie gewinnen zu können. Gleichzeitig soll der Kunde aber ausser dem Einzahlen von Anlagebeträgen nichts selbst machen. Umgekehrt: Wer sich wenig mit Anlagen auskennt, wird grössere Mühe haben, einem automatisierten System zu vertrauen.

Wer sich wiederum etwas mit ETF auskennt, kann alternativ selber ein Portfolio zurechtlegen, und dies günstiger als beim Robo Advisor: Passive Anlageprodukte gibt es heute mit einer Gebühr von 0,1 bis 0,2 Prozent des angelegten Vermögens. Schweizer Robo Advisor kosten ab 0,5 Prozent aufwärts.

In den USA etwa sind die Kosten für Robo Advisor tiefer. Die Gebühren weisen viele Anbieter 0,25 Prozent aus, wobei es auch noch günstigere Angebote gibt. Aber auch anderweitig scheinen die "Anlageroboter" in den USA ein besseres Image zu haben. In Zuschriften, welche die cash-Redaktion erreichte, schreiben Leser von einer wesentlich besseren Technologie, die in den USA verwendet werde.

Teilweise setzten die Anbieter hier auf eine veraltete Technologie, während in den USA bereits künstliche Intelligenz in fortgeschrittenem Entwicklungsstadium als Entscheidungshilfe für die Anlagetätigkeit eingesetzt werde. Andererseits muss aber auch darauf hingewiesen werden, dass ein Teil des Geschäftsmodells der Schweizer Robo Advisor ist, neben der Vermögensverwaltung auch ihre Technologie weiterzuverkaufen.

Wie profitabel die US-Robos sind, ist aber wieder eine andere Frage, wie folgender Tweet deutlich zu machen versucht:

Over 200 robo-advisors are registered in the U.S. but how solid is their business model?

According to Burnmark, it costs a US robo-advisor $389, on average, to acquire a customer, while the average account size of $27,000 only produces revenue of $90.

— Digital Wealth Planner (@Digital_Wealth_) February 27, 2019