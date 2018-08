David Layton, Partner und Leiter Private Equity bei Partners Group, übernehme von Christoph Rubeli ab 1. Januar 2019 die Funktion des Co-CEO an der Seite von André Frei, teilt das in Baar ZG ansässige Unternehmen am Donnerstag mit. Frei besetzt dieses Amt seit 2013.

Christoph Rubeli werde das Executive Committee (Geschäftsleitung) sowie das Global Executive Board zum Jahresende verlassen, der Firma jedoch weiterhin als Partner erhalten bleiben, heisst es weiter.

"Nach fünf Jahren als Co-CEO und zwei Jahrzehnten als Partner der Firma bin ich der Meinung, dass nun der richtige Zeitpunkt gekommen ist, um meine Führungsverantwortung weiterzugeben", wird Rubeli in der Mitteilung zitiert.

Rubeli stiess im Jahr 1998 von der UBS zu Partners Group. Zu Beginn seiner Tätigkeit fokussierte er sich auf die Internationalisierung der Investmentaktivitäten. Er etablierte Partners Group in Asien und er verbrachte mehrere Jahre in Singapur als Leiter der dortigen Niederlassung.

Layton begann bei Partners Group am Hauptsitz in Baar ZG im Jahr 2005. Vor seiner heutigen Rolle als globaler Head of Private Equity war er von New York aus als Head of Private Equity Americas tätig. Im Jahr 2016 begründete er zudem den neuen regionalen Americas Hauptsitz in Denver, welcher heute rund 150 Mitarbeitende zählt. Er ist Mitglied des Executive Committee, des Global Executive Board und des Global Investment Committee von Partners Group und von Denver aus tätig.

Bereits im Mai kam es zu einem Wechsel an der Spitze der Verwaltungsrates von Partners Group. Peter Wuffli wurde ersetzt durch Steffen Meister.