Insgesamt belief sich das Reinvermögen der privaten Haushalte per Ende 2023 auf 4656 Milliarden Franken, was einem Anstieg um 141 Milliarden oder 3,1 Prozent entsprach, wie der am Dienstag publizierten Finanzierungsrechnung der Schweizerischen Nationalbank (SNB) zu entnehmen ist. Das Reinvermögen ergibt sich aus den finanziellen Forderungen und dem Immobilienvermögen der privaten Haushalte abzüglich der Verpflichtungen.