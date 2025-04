Das Reinvermögen stieg um 180 Milliarden oder 3,8 Prozent auf insgesamt 4480 Milliarden Franken per Ende 2024, wie die Schweizerische Nationalbank (SNB) am Montag mitteilte. Die finanziellen Forderungen legten um 119 auf 3146 Milliarden Franken zu, wobei Haushalte investierten und von steigenden Börsenkursen profitierten. Besonders bei Anteilen an kollektiven Kapitalanlagen zeigte sich diese Entwicklung.