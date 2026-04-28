Auf lange Sicht sorgte insbesondere der Anstieg des Immobilienvermögens für einen klaren Anstieg des Reinvermögens der privaten Haushalte. Denn der Marktwert der Immobilien habe sich in den vergangenen 25 Jahren verdreifacht, hiess es. Zwar haben sich auch die Verpflichtungen, insbesondere die Hypotheken, mehr als verdoppelt. Unter dem Strich gilt das aber auch für das Reinvermögen.