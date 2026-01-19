Das Wachstum des Reichtums habe sich beschleunigt, erklärte Oxfam und berief sich auf die Milliardärsliste des Magazins «Forbes». Mit einem Plus von rund 16 Prozent sei das Vermögen der Milliardäre 2025 dreimal so schnell gewachsen wie in den fünf Jahren davor. Seit März 2020 habe es inflationsbereinigt um 81 Prozent ⁠oder 8,2 Billionen Dollar zugelegt. In Deutschland gebe es die viertmeisten Milliardäre weltweit und ihre Zahl sei 2025 um ein Drittel auf 172 gestiegen. Ihr Gesamtvermögen wuchs demnach um 30 Prozent auf 840,2 ​Milliarden Dollar. Eine deutsche Milliardärin oder ein deutscher Milliardär verdient laut Oxfam in ‌weniger als anderthalb Stunden das durchschnittliche Jahreseinkommen in Deutschland.