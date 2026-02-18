Der Vermögensverwalter EFG International ist 2025 kräftig gewachsen. Das Schweizer Institut sammelte im vergangenen Jahr ‌bei ⁠reichen Privatkunden netto insgesamt 11,3 Milliarden Franken an neuem ⁠Geld ein, wie EFG am Mittwoch mitteilte. Dies entspricht einer Wachstumsrate von 6,8 ‌Prozent und liegt leicht über ‌der angestrebten Bandbreite von vier bis ​sechs Prozent. Rivale Julius Bär hatte Anfang des Monats ein Plus von 2,9 Prozent gemeldet. In Lateinamerika und Asien wuchs EFG besonders stark. Zum Ende des Jahres verwaltete ‌das Geldhaus insgesamt 185 Milliarden Franken, zwölf Prozent mehr als vor Jahresfrist.