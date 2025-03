In den kommenden 20 Jahren werden grosse Summen an Vermögen an jüngere Generationen weitergegeben. Das zieht Veränderungen in der Kundendemografie nach sich, wie eine Studie des Beratungsunternehmens PwC zeigt. Es brauche in der Vermögensverwaltung zum Beispiel ausgefeiltere, technologiegetriebene und personalisierte Dienstleistungen, schrieb PwC in der am Mittwoch veröffentlichten Studie weiter. Laut einer weltweit durchgeführten Umfrage stelle der Generationenwechsel für die Vermögensverwalter derzeit die grösste Herausforderung dar, noch grösser als etwa der regulatorische Druck oder die KI-getriebene digitale Transformation.