«Die sich verändernde Weltordnung und die Inflation bleiben die beiden treibenden Kräfte», sagte Greg Sharenow, Managing Director und Portfoliomanager für Rohstoffe bei Pimco, im Bloomberg-Interview. «Das äussert sich darin, dass Menschen Diversifikation suchen. Für mich ist das die langfristige und strukturelle Unterstützung für Gold.»
Der Goldpreis liegt gut 11 Prozent unter seinem Allzeithoch, das vor zehn Tagen erreicht worden war. Die Korrektur folgt auf eine Rally im vergangenen Monat, in der Gold und Silber in schneller Folge neue Rekordstände erreicht hatten. Rückenwind kam dabei von spekulativen Käufen, geopolitischen Spannungen und Sorgen um die Unabhängigkeit der US-Notenbank Federal Reserve.
Einige Marktteilnehmer hatten jedoch davor gewarnt, dass die Kursanstiege zu stark und zu schnell erfolgt seien. Die Rally kam jüngst abrupt zum Stillstand. Gold verzeichnete am Freitag vor einer Woche den stärksten Tagesrückgang seit 2013, während Silber den grössten Tagesverlust seiner Geschichte erlitt.
Sharenow von Pimco schlug nach dem jüngsten Ausverkauf einen ähnlich optimistischen Ton an wie zuvor Fidelity International. Das Edelmetall hatte in dieser Woche Schwierigkeiten, sich zu stabilisieren, da Investoren nach neuen Impulsen suchten und Gewinne mitnahmen.
«Gold wird langfristige Käufer haben, aber kurzfristig orientiertes Kapital kann den Preis leicht um 10 oder 15 Prozent nach unten bewegen, ohne dass sich an der langfristigen Geschichte irgendetwas ändert», sagte Sharenow.
(Bloomberg)