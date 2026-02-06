Der Goldpreis liegt gut 11 Prozent unter seinem Allzeithoch, das vor zehn Tagen erreicht worden war. Die Korrektur folgt auf eine Rally im vergangenen Monat, in der Gold und Silber in schneller Folge neue Rekordstände erreicht hatten. Rückenwind kam dabei von spekulativen Käufen, geopolitischen Spannungen und Sorgen um die Unabhängigkeit der US-Notenbank Federal Reserve.