Geteilte Meinungen über weitere Entwicklung

Die grösste Volkswirtschaft der Welt wird von den Anlegern am genauesten beobachtet, und hier gibt es die grössten Meinungsverschiedenheiten. Steven Williams, Leiter des Bereichs Global Fixed Income für Europa, den Nahen Osten und Afrika bei Amova Asset Management, ist überzeugt, dass der Preisdruck nachlässt und hält einen Verbraucherpreisindex unter 2 Prozent bis zum Sommer für möglich. Dieser stagniert derzeit bei rund 2,7 Prozent. «Alles deutet darauf hin, dass sich der Disinflationstrend fortsetzen wird», sagte er. «Es wird zwei oder mehr, vielleicht sogar vier US-Zinssenkungen in diesem Jahr geben, falls sich unsere Inflationsprognose bewahrheitet.»