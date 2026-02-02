Es gibt zunehmend Anzeichen dafür, dass die US-Inflationssorgen zunehmend berechtigt sind: Die Differenz zwischen den Renditen regulärer Staatsanleihen und inflationsgeschützter Anleihen ist im Januar stark gestiegen und hat den höchsten Stand seit Monaten erreicht. Auch Inflationsswaps, ein weiterer Indikator für die Markterwartungen, sind gestiegen.
Diese Einschätzung basiert auf der Erwartung, dass eine robuste US-Wirtschaft das Preiswachstum wieder ankurbeln wird, insbesondere wenn Kevin Warsh - der am vergangenen Freitag von US-Präsident Donald Trump als nächster Vorsitzender der Federal Reserve nominiert wurde - die politischen Entscheidungsträger zu schnelleren oder stärkeren Zinssenkungen bewegt.
Weltweit tragen steigende Rohstoffpreise, hohe Staatsverschuldung und ein Boom bei den Ausgaben für künstliche Intelligenz zum Druck bei. Ein von den USA ausgelöster «Inflationsboom» ist laut Ben Pearson, Senior Trader bei der UBS, das grösste Risiko, das von Anlegern in diesem Jahr unterschätzt wird. Sollte dies eintreten, würde die amerikanische Notenbank Fed in der ersten Jahreshälfte «vollständig an der Seitenlinie“» bleiben und die Märkte zwingen, Zinserhöhungen für die zweite Jahreshälfte einzupreisen, so Pearson von der UBS.
Steven Barrow, Leiter der G-10-Strategie bei der Standard Bank, prognostiziert, dass die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen von derzeit rund 4,25 Prozent auf bis zu 5 Prozent steigen könnte, falls der Zinssenkungsdrang des Weissen Hauses gebremst wird. Dies deutet auf einen schwierigen Start für Warsh hin, der, sofern er vom Senat bestätigt wird, nach dem Ende von Jerome Powells Amtszeit im Mai dessen Nachfolge antreten würde. Für Anleger besteht die Herausforderung darin, Warshs langjährigen Ruf als Inflationsbekämpfer gegen seine Bereitschaft abzuwägen, die von Trump angestrebten Zinssenkungen umzusetzen.
Globale Perspektive zentral
Diese Vorsicht steht im Gegensatz zur weit verbreiteten Marktüberzeugung, dass die Inflation, die die Anleiherenditen in den Jahren nach der Pandemie belastete, weitgehend wieder unter Kontrolle ist. In der Eurozone sind die Anleger grösstenteils überzeugt, dass das Preiswachstum im Zielbereich bleiben oder sogar darunter sinken wird. Während die langfristigen Inflationserwartungen mit den US-Indikatoren gestiegen sind, liegen sie immer noch knapp über dem zwei-Prozent-Ziel der Europäischen Zentralbank.
In Grossbritannien ist die Lage unübersichtlicher. Britische Staatsanleihen (Gilts) waren in den letzten Monaten eine beliebte Anlage, da man davon ausging, dass die Disinflation es der Bank of England ermöglichen würde, die Zinssenkungen wieder aufzunehmen. Doch eine Reihe positiver Wirtschaftsdaten hat die Händler gezwungen, die Geschwindigkeit dieser Entwicklung zu überdenken. Anfang Januar galten zwei weitere Zinssenkungen als sehr wahrscheinlich. Nun liegt die Wahrscheinlichkeit einer zweiten Senkung bis zum Jahresende bei etwa 50 Prozent.
Anderswo bestätigt Australien bereits die Inflationspessimisten. Händler setzen verstärkt darauf, dass die Zentralbank am Dienstag die Zinsen anheben wird, da das Preiswachstum im Inland langsam zunimmt - eine potenziell heikle Kehrtwende weniger als sechs Monate, nachdem die politischen Entscheidungsträger die Kreditkosten zuletzt gesenkt hatten.
Entsprechend rüsten Vermögensverwalter bei Blackrock, Bridgewater und Pacific Investment Management (PIMCO) ihre Portfolios gegen eine neue Inflationswelle auf. So baut ein BlackRock-Fonds Short-Positionen in US-Staatsanleihen und Gilts auf, falls niedrigere Zinsen nicht eintreten. Bridgewater wiederum bevorzugt Aktien gegenüber Anleihen, während Pimco den Puffer von Staatsanleihen mit einer bereits in der Rendite enthaltenen Inflationsanpassung schätzt.
Geteilte Meinungen über weitere Entwicklung
Die grösste Volkswirtschaft der Welt wird von den Anlegern am genauesten beobachtet, und hier gibt es die grössten Meinungsverschiedenheiten. Steven Williams, Leiter des Bereichs Global Fixed Income für Europa, den Nahen Osten und Afrika bei Amova Asset Management, ist überzeugt, dass der Preisdruck nachlässt und hält einen Verbraucherpreisindex unter 2 Prozent bis zum Sommer für möglich. Dieser stagniert derzeit bei rund 2,7 Prozent. «Alles deutet darauf hin, dass sich der Disinflationstrend fortsetzen wird», sagte er. «Es wird zwei oder mehr, vielleicht sogar vier US-Zinssenkungen in diesem Jahr geben, falls sich unsere Inflationsprognose bewahrheitet.»
Die amerikanischen Geldmärkte preisen zwei Zinssenkungen um jeweils 0,25 Prozentpunkte im Jahr 2026 ein. Das ist das genaue Gegenteil von Peter Orszags Ansicht. Der Vorstandsvorsitzende von Lazard argumentierte kürzlich, dass eine US-Inflation von über 4 Prozent bis Jahresende nicht nur plausibel, sondern das wahrscheinlichste Szenario sei.
Die Inflationsprognose war selten so schwierig. Wiederauflebende Spannungen im Handelsstreit und das Aufkommen neuer Technologien trüben das Bild zusätzlich. Darüber hinaus müssen sich Anleger mit Trumps wiederholten Drohungen gegen den Iran auseinandersetzen, die die Ölpreise in die Höhe getrieben haben, sowie mit einem rasanten Anstieg der Industriemetallpreise. Die Botschaft der Federal Reserve letzte Woche, als sie die Zinssätze unverändert liess, lautete, dass die Inflation weiterhin «etwas erhöht» sei.
(Bloomberg/cash)