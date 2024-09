Vor allem ein schwächelndes Neugeschäft belastet viele Betriebe. «Im August sind die Auftragseingänge noch etwas stärker eingebrochen als in den Vormonaten, was wenig Hoffnung auf eine kurzfristige Erholung macht», erläuterte De la Rubia. Die Schwächephase der Industrie dauere seit Mitte 2022 an und damit verglichen mit anderen Rezessionen im Verarbeitenden Gewerbe ungewöhnlich lange. «Dass es dieses Mal anders ist, hat unseres Erachtens in erster Linie mit China zu tun», betonte der HCOB-Fachmann. «Das Land macht deutschen Herstellern mit zunehmendem Erfolg Konkurrenz, und zwar in China selbst, in Deutschland und auch auf Drittmärkten - insbesondere im Automobil- und Maschinenbausektor.»