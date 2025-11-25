Borger Borgenhaug sitzt vor seiner Villa in der Schweiz, ein Wassergrundstück in Luzern. Er vermisst seine Enkelkinder und den Geruch des Meeres in seiner Heimat Norwegen. Der Zimmermann, der zum Immobilienmagnaten wurde, sagt, dies sei der Preis, den er zahle, um der verschärften norwegischen Vermögensteuer zu entgehen. Die Abgabe hat Hunderte von Millionären ins Ausland getrieben, sorgt aber auch dafür, dass die Vermögensunterschiede in dem skandinavischen Land weniger ausgeprägt sind. «Das politische Klima in Norwegen ist für Unternehmer immer feindseliger geworden», sagt Borgenhaug, der 2022 das Land verliess, der Nachrichtenagentur Reuters.