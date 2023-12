Auch Kinder müssen in Grenzverfahren

«Die Einigung auf ein neues Gemeinsames Europäisches Asylsystem war dringend notwendig und längst überfällig», erklärte Baerbock am Mittwoch. «In unserem gemeinsamen Europa, in dem Freizügigkeit eine der grössten Errungenschaften ist, braucht es für alle verlässliche Regeln für Migration und Asyl.» Humanität und Ordnung seien dafür die Leitplanken. In den Verhandlungen seien nun Verbesserungen erreicht worden, «so dass zum Beispiel auch im Ausnahmefall der Krise humanitäre Standards erhalten bleiben», erklärte die Grünen-Politikerin, betonte aber: «Zur Wahrheit gehört: Jede Einigung in Brüssel ist auch immer ein Kompromiss.» Nicht durchsetzen konnte sich die Bundesregierung demnach mit der Forderung, Familien mit Kindern generell von den Grenzverfahren auszunehmen.