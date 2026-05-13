Der Gründer von Bridgewater Associates, Ray Dalio, sagt, dass die USA auf Jahre des Umbruchs zusteuern – verursacht durch hohe Defizite, die wachsende Vermögensungleichheit und politische Spaltungen zwischen links und rechts. Ein neues geopolitisches System sowie Umwälzungen durch KI würden ebenfalls zu den Turbulenzen beitragen, fügte er hinzu.
«In den nächsten fünf Jahren wird es enorme Veränderungen geben, weil all diese Kräfte zusammenkommen», sagte Dalio in einem Interview im Podcast Interesting Times der The New York Times über den Zustand der Vereinigten Staaten. «Und auf der anderen Seite davon wird es fast nicht wiederzuerkennen sein. Es wird sehr anders aussehen, und es wird eine Zeit grosser Veränderungen und grosser Turbulenzen sein.»
Das soziale und politische System der USA sei gefährdet, und er sei besorgt über das Potenzial für Gewalt, sagte Dalio. «Wir nähern uns den Midterm-Wahlen, und ich denke, dass die Republikaner wahrscheinlich das Repräsentantenhaus verlieren werden», sagte er. «Ich glaube, dass wir ab diesem Zeitpunkt eine Verschärfung der politischen und gesellschaftlichen Konflikte erleben werden – insbesondere in der Zeit zwischen dieser Wahl und der Präsidentschaftswahl 2028.»
International gebe es seiner Ansicht nach keine regelbasierte Ordnung mehr, und der Ausgang des Konflikts zwischen den USA und dem Iran könne «fast in schwarz-weissen Begriffen definiert werden: wer die Strasse von Hormus kontrolliert und wer die Kontrolle über nukleares Material hat».
Anleger sollten ein breit diversifiziertes Portfolio halten, mit einem Goldanteil zwischen 5 Prozent und 15 Prozent, sagte er. «Wenn wir auf die Geschichte schauen, sehen wir, dass in allen solchen Phasen sämtliche Fiat-Währungen an Wert verlieren und Gold steigt.»
Separat warnte Apollo-Global-Management-CEO Marc Rowan am Donnerstag vor einer «massiven geopolitischen Neuausrichtung, die zu einem Aufstieg der Arbeiterklasse und Druck auf Angestellte im White-Collar-Bereich führen werde».
(Bloomberg)