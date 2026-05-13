Das soziale und politische System der USA sei gefährdet, und er sei besorgt über das Potenzial für Gewalt, sagte Dalio. «Wir nähern uns den Midterm-Wahlen, und ich denke, dass die Republikaner wahrscheinlich das Repräsentantenhaus verlieren werden», sagte er. «Ich glaube, dass wir ab diesem Zeitpunkt eine Verschärfung der politischen und gesellschaftlichen Konflikte erleben werden – insbesondere in der Zeit zwischen dieser Wahl und der Präsidentschaftswahl 2028.»