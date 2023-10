Hauptgründe für die erhöhten Aufwendungen waren angestiegene Regelsätze beim Bürgergeld sowie die Aufnahme von Schutzsuchenden aus der Ukraine im System der Sozialleistungen. Insgesamt stiegen die Ausgaben in diesem Bereich im ersten Halbjahr um 11,8 Prozent oder 3,9 Milliarden auf 37,1 Milliarden Euro an. Zudem erhöhte sich der Posten der Personalausgaben in den Kernhaushalten um 7,0 Prozent auf 37,1 Milliarden Euro. Hauptgrund dafür war der Tarifabschluss 2023 im öffentlichen Dienst und insbesondere die Sonderzahlung zum Inflationsausgleich im Juni.