Die plötzlichen und unvorhersehbaren Personalwechsel in der chinesischen Regierung schüren Experten zufolge das Misstrauen anderer Länder in die Führung der zweitgrössten Volkswirtschaft. "Das ist alles so plötzlich und undurchsichtig", beklagt Analyst Alexander Neill von der Denkfabrik Pacific Forum in Hawaii. "Die fehlende Transparenz nährt die Vertrauenskrise, die sich um China zusammenbraut", sagt auch der frühere Pentagon-Beamte Drew Thompson, der inzwischen als Wissenschaftler an der Nationalen Universität von Singapur arbeitet. Nun sei eine klare Analyse des chinesischen Regimes nötig. "Es geht nicht nur um die Frage, ob China ein Partner oder ein Konkurrent ist. China ist die Ursache wirtschaftlicher, politischer und militärischer Risiken."