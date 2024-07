Schon die letzten Olympischen Spiele waren teuer für die Versicherer: Drei Milliarden Dollar hat sie die Verschiebung der weltgrössten Sportveranstaltung 2020 in Tokio wegen der Corona-Pandemie wohl gekostet. In diesem Jahr, in Paris, steht die Angst vor Terrorangriffen angesichts der Kriege in Gaza und der Ukraine, aber auch vor Cyberattacken im Vordergrund.