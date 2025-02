Jordan verfüge über «umfangreiche internationale Erfahrung in den Bereichen Finanzmärkte und Geldpolitik», schrieb Zurich. Der Ökonom hatte in den Jahren 2012 bis 2024 als Präsident des SNB-Direktoriums und zuvor ab 2007 als Mitglied dieses Gremiums die Geldpolitik in der Schweiz geprägt. Für die SNB war Jordan während seiner gesamten beruflichen Laufbahn tätig, zunächst ab 1997 als wissenschaftlicher Berater.