In 70 Prozent der Fälle sind Vollkasko-Versicherungen für E-Autos günstiger als für vergleichbare Verbrenner. Das zeigt eine Erhebung des Vergleichsdienstes Comparis, die am Dienstag veröffentlicht wurde.
Die Versicherungen gewährten Ökorabatte von bis zu 20 Prozent. Dies mache pro Jahr zum Teil mehr als 500 Franken aus, so die Studie.
Doch für viele Junglenker gelten diese Rabatte zum Teil nicht, wie es weiter heisst. Im Gegenteil müsstem sie zum Teil nach dem Kauf eines E-Autos höhere Prämien bezahlen als für einen Verbrenner. Der Aufschlag betrage zum Teil um die 30 Prozent.
Der Grund dafür sei, dass Junglenker die stärkere Beschleunigung der Elektrofahrzeuge unterschätzten, so Comparis. Es gehe um die Kraftentfaltung beim Anfahren. Dabei passierten viele Unfälle - auf Kreuzungen, beim Parkieren, an Lichtsignalen. Dies berücksichtigten die Versicherer zunehmend bei ihrer Prämiengestaltung.
