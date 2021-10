Der Berner Energiekonzern will den Umsatz in den kommenden fünf Jahre um die Hälfte steigern, der Betriebsgewinn EBIT soll gar um 60 Prozent ansteigen.

Man werde den operativen Gewinn in den kommenden Jahren substanziell erhöhen und gleichzeitig die Profitabilität steigern, teilte das Unternehmen am Freitag im Vorfeld eines Investorentags mit.

In den vergangenen fünf Jahren habe die BKW ihre Erträge stetig gesteigert: Der operative Gewinn (EBIT) sei zwischen 2016 und 2020 trotz rekordtiefer Strompreise um 26 Prozent auf 436 Millionen Franken gestiegen. Und nun trete die BKW in "eine noch stärkere Wachstumsphase" ein.

Neben dem Umsatz- und Gewinnwachstum will die Gesellschaft ausserdem einen substanziellen Zuwachs beim Cashflow realisieren. In den kommenden Jahren will die BKW über eine halbe Milliarde Franken ins Wachstum im Energie- und Dienstleistungsgeschäft investieren. Dank guter Jahresabschlüsse in den vergangenen Jahre und insbesondere dank einer hohen Cash-Generierung könnten diese Investitionen aus eigener Kraft finanzieren.

Um ausführlich über die weitere Strategie zu informieren, lädt der Energiekonzern am Freitag zum Investorentag in Zürich - dem ersten seit 2006.

