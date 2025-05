Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskyj hatte bereits angekündigt, er werde in die Türkei reisen und dort auf ein Treffen mit Präsident Putin warten. Moskau hat sich bisher noch nicht zu Selenskyjs Plänen und Trumps möglicher Teilnahme an den Gesprächen in Istanbul geäussert. Es ist noch unklar, ob Putin selbst an dem Treffen teilnehmen will. Selenskyj und Putin machen keinen Hehl aus ihrer gegenseitigen Verachtung. Das Treffen in Istanbul wäre ihr erstes persönliches Treffen seit Dezember 2019.