Meyer Burger (Germany) war innerhalb des ebenfalls insolventen Schweizer Gesamtkonzerns für die Entwicklung und Fertigung von Produktionsanlagen für PV-Module zuständig, heisst es weiter. Die Produktionsanlagen würden jedoch noch nicht versteigert. Aktuell liefen noch Verhandlungen mit möglichen Investoren. «Die Chancen sind zwar gering, aber wir wollen uns diese Möglichkeit offenhalten», schreibt Insolvenzverwalter Lucas Flöther.