Gemessen am Bruttoinlandprodukt (BIP) von ungefähr 800 Milliarden Franken sind das 0,7 Prozent. Zum Vergleich: Die USA geben über 850 Milliarden Dollar für die Verteidigung aus, das ist absolut betrachtet mit Abstand am meisten. China folgt mit geschätzten 300 Milliarden Dollar an zweiter Stelle, vor Russland und Indien.