Frankreichs Staatschef seit Monaten unter Druck

Macrons Werte bewegen sich der Umfrage zufolge seit Monaten unter 30 Prozent. Frankreichs Staatschef steht vor allem wegen nationaler Herausforderungen unter Druck. Das hoch verschuldete Land hat nach langem Streit noch immer keinen richtigen Haushalt für das kommende Jahr. In dieser Woche verabschiedete das Parlament nur eine Notlösung. Im September scheiterte wegen der Haushaltsfrage die Regierung, auch unter dem jetzigen Premierminister Sebastién Lecornu drohte zunächst ein Regierungssturz, der schliesslich abgewendet werden konnte.