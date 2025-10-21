Der von Commslab vierteljährlich veröffentlichte Swiss Economy Reputation Index (SERX) ist im dritten Quartal um 1,4 Indexpunkte auf 92,9 Punkte gefallen, wie einer Mitteilung vom Dienstag zu entnehmen ist. Besonders von den Negativeffekten betroffen seien die Maschinen- und Techindustrie. Die Reputation der im Hauptfokus der öffentlichen Debatte stehenden Pharmabranche habe sich indes nach Verlusten im zweiten Quartal wieder stabilisiert.