Der von Commslab vierteljährlich veröffentlichte Swiss Economy Reputation Index (SERX) ist im dritten Quartal um 1,4 Indexpunkte auf 92,9 Punkte gefallen, wie einer Mitteilung vom Dienstag zu entnehmen ist. Besonders von den Negativeffekten betroffen seien die Maschinen- und Techindustrie. Die Reputation der im Hauptfokus der öffentlichen Debatte stehenden Pharmabranche habe sich indes nach Verlusten im zweiten Quartal wieder stabilisiert.
Auf der Gewinnerseite stünden für einmal die Globalen Banken. Als letzte verbliebene Schweizer Grossbank bleibe die Reputation der UBS zwar immer noch negativ. Neben Kritik gebe es aber auch regelmässige Voten, welche die grosse Bedeutung der Bank für die Schweiz betonen.
Der Swiss Economy Reputation Index (SERX) bildet die öffentliche Wahrnehmung der Schweizer Wirtschaft ab. Mittels Inhaltsanalyse zentraler Schweizer Leitmedien wird dabei die Reputation von aktuell 240 Schweizer Unternehmen aus 23 Sektoren analysiert. Das Monitoring erfolgt in Zusammenarbeit mit dem Fög - Forschungszentrum Öffentlichkeit und Gesellschaft der Universität Zürich.
(AWP)