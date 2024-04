Weniger positiv fielen die Ergebnisse in den Sektoren der Realwirtschaft aus. Vor allem in den Bereichen Bau, Einzelhandel, Dienstleistungen, Luxusgüter und Verkehr wurden die Zahlen positiv aufgenommen. In den Branchen Chemie, IT, Nahrungsmittel und Industrie (Swiss-Steel-Krise) fielen die Beurteilungen hingegen heterogener aus.