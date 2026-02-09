Die Ein-Mann-Mission des amerikanischen Aktivisten und Investors Steven Wood, die Unternehmensführung und -kultur der Swatch Group zu reformieren, ist gerade deutlich schwieriger geworden.
Der Bieler Uhrenhersteller und sein unverblümter, zigarrenrauchender CEO Nick Hayek haben die Aktionäre in den letzten zwei Jahren zwar grösstenteils mit sinkenden Umsätzen und schrumpfenden Gewinnen enttäuscht, aber letzten Monat überraschten sie mit einem optimistischen Ausblick und bullishen Prognosen für eine Erholung in diesem Jahr. Die Reaktion des Marktes war dramatisch. Die Aktien des Unternehmens - die am meisten geshorteten in Europa - sind in diesem Jahr um 15 Prozent gestiegen.
Es war eine zeitgemässe Antwort von Hayek, dem Sohn des Swatch-Gründers, da Woods Bestreben, in den Vorstand zu kommen, nun schon ins zweite Jahr geht. Der CEO sagt, dass ihn die Kampagne nicht beunruhigt, aber jüngste Äusserungen deuten darauf hin, dass das Unternehmen kein Risiko eingehen will. Tage nach den aktualisierten Prognosen nominierte es ein eigenes neues Vorstandsmitglied, das laut Unternehmensangaben die Unternehmensführung stärken soll. Die implizite Botschaft von Hayek an die Aktionäre lautet: Vertraut mir und stellt euch nicht auf die Seite des Aussenseiters.
Der Name Hayek ist gleichbedeutend mit dem Uhrenkonzern, und die Familie ist mit 44 Prozent der Stimmrechte und drei Sitzen im Verwaltungsrat die dominierende Kraft. Der CEO hat ein angespanntes Verhältnis zu den Investoren und provoziert sie gerne, einmal mit dem Witz, den Jahresbericht in einem so kleinen Format zu veröffentlichen, dass man eine Lupe brauchte, um ihn lesen zu können.
Wood, der Gründer des US-amerikanischen Unternehmens Greenwood Investors, argumentiert, dass Veränderungen notwendig sind, insbesondere um den Einfluss der Familie zu lockern.
Er sagt, er habe Unterstützung, und es könnte sein, dass es sich nicht mehr lange um eine Ein-Mann-Mission handelt. Das in Genf ansässige Unternehmen Ace & Company plant, Wood bei der diesjährigen Hauptversammlung zu unterstützen, ebenso wie die BWM AG, wie aus Kreisen bekannt wurde, die mit der Angelegenheit vertraut sind.
Die Aktivistenkampagne kommt zu einer Zeit, in der Swatch mit einem schwierigen Markt zu kämpfen hat. Die Schweizer Uhrenexporte waren seit mehr als 40 Jahren nicht mehr so schwach, und der Umsatz des Unternehmens im Jahr 2025 war der niedrigste seit 2010, wenn man den durch Covid verursachten Einbruch ausser Acht lässt. Swatch hat einen weitreichenden Einfluss auf die Branche, der von Luxusmarken wie Omega und Harry Winston bis hin zu Longines und seiner gleichnamigen Low-Cost-Marke reicht. Ausserdem besitzt das Unternehmen zahlreiche Komponentenhersteller.
Neben externen Belastungen - einem starken Schweizer Franken, einer schwachen Nachfrage in China und Rohstoffpreisen - sagen einige, dass das Unternehmen unterdurchschnittlich performende Marken hat, und kritisieren seine riesigen Lagerbestände. Trotz der jüngsten Gewinne sind die Aktien gegenüber ihrem Höchststand nach der Pandemie um etwa 43 Prozent gefallen. «Wir fragen uns, ob die Swatch Group weiterhin eine Wertfalle bleiben wird, solange das Management sich weigert, anzuerkennen, dass der Uhrenmarkt einen drastischen Rückgang erlebt hat, insbesondere im Einstiegssegment, und die Produktionskapazitäten entsprechend anzupassen», sagte Jean-Philippe Bertschy, Analyst bei der Bank Vontobel.
Fokus auf Management
Woods Fokus liegt auf Fragen der Unternehmensführung, und er ist nicht der einzige Kritiker.
Im vergangenen Jahr empfahl der Stimmrechtsberater Institutional Shareholder Services (ISS) den Aktionären, gegen die Wiederwahl der Verwaltungsratsmitglieder zu stimmen, und verwies dabei auf die mangelnde Unabhängigkeit des Verwaltungsrats. Der Berater Ethos Foundation, der Swatch als «nicht im Einklang mit Best Practices» bezeichnete, unterstützte Wood, als er 2025 versuchte, in den Verwaltungsrat zu gelangen.
Swatch entstand in den 1980er Jahren aus einer Fusion unter der Leitung von Nicks Vater Nicolas Hayek. Das Unternehmen ist stolz auf sein Schweizer Erbe und hat für viele fast im Alleingang die Uhrenindustrie während der Quarzkrise gerettet, als die Konkurrenz durch batteriebetriebene japanische Uhren Unternehmen und Arbeitsplätze in der Schweiz zerstörte.
Eine zweistufige Aktienstruktur bedeutet, dass die Namensaktien der Hayeks im Verhältnis zu ihrem Anteil überdurchschnittlich viel Stimmrecht haben. Diese Form der Unternehmensführung ist in der Schweiz unter Druck geraten, und einige Unternehmen haben sie aufgegeben.
Der 71-jährige Hayek ist seit 2003 CEO und seit 2010 Verwaltungsratsmitglied. Seine Schwester Nayla ist Verwaltungsratspräsidentin und seit 30 Jahren Mitglied des Verwaltungsrats. Von den übrigen fünf Verwaltungsratsmitgliedern ist eines Naylas Sohn, drei weitere sind seit mindestens 15 Jahren dabei.
Wood, der einen Anteil von 0,5 Prozent hält, wurde im vergangenen Jahr daran gehindert, dem Verwaltungsrat beizutreten. Er argumentierte, dass diese Entscheidung gegen das Schweizer Gesellschaftsrecht verstosse, was Swatch jedoch zurückweist.
Der Investor spricht auch von einer «Kultur der Vorsicht», in der nur wenige innerhalb des Unternehmens bereit sind, sich gegen die Familie auszusprechen. «Die Hayeks sind für die Geschichte und die Zukunft von Swatch sehr wichtig», sagte er. «Aber ich bin fest davon überzeugt, dass Swatch von einer Erneuerung des Verwaltungsrats mit Mitgliedern profitieren würde, die in der Lage sind, ihre Meinung offen zu äussern.»
Die Gewinnmarge von Swatch sank 2025 auf nur noch 2,1 Prozent. Das Unternehmen verfolgt die Politik, Arbeitsplätze und Produktion zu erhalten, um für einen Aufschwung gerüstet zu sein, und verfügt über Lagerbestände im Wert von rund 7,3 Milliarden Franken (9,4 Milliarden US-Dollar). Das ist eine kostspielige Massnahme, die Kritiker hat.
«Die Swatch Group hat massive Überkapazitäten in der Produktion, die nur durch den Verkauf oder die Schliessung einiger Produktionsstätten gelöst werden können», sagte Oliver Müller, Gründer des Branchenberaters LuxeConsult. «So brutal es auch klingen mag: Man kann versuchen, gegen den Strom zu schwimmen, aber irgendwann ertrinkt man vor Erschöpfung.»
CEO Hayek weist die Kritik an den Lagerbeständen zurück und sagt, es handle sich um «langlebige, fantastische Produkte oder Uhrwerke, das ist kein Problem». Das Unternehmen hat in letzter Zeit Erfolge erzielt, darunter die Tissot PRX und die Omega-Swatch «MoonSwatch», die zu einem globalen Phänomen wurde.
Aber das sind Einzelfälle, und Branchenbeobachter sagen, dass die Gruppe mehr tun muss, um vom High-End-Segment, dem stärksten Teil des Marktes, zu profitieren. Omega ist der grosse Umsatzbringer: LuxeConsult und Morgan Stanley schätzen, dass das Unternehmen 2024 etwa 75 Prozent des Betriebsgewinns der Gruppe ausmachte, ein Anteil, der seitdem wahrscheinlich noch gewachsen ist.
Wood will sich als Vertreter der Inhaberaktionäre im Vorstand von Swatch vorschlagen und ein Reformpaket einführen, das neue Vorstandsmitglieder und einen unabhängigen Vorsitzenden für den Vergütungsausschuss vorsieht.
Zu viele Hürden?
Der Aktivist steht vor vielen Hürden. Derzeit versucht er, seinen Anteil von 0,5 Prozent gegenüber dem Unternehmen zu bestätigen, nachdem seine letzte Einreichung von den Hayeks aufgrund von Dokumentationsmängeln abgelehnt wurde. Wood hat seinen Anteil seitdem leicht erhöht, um das Problem zu umgehen. Ausserdem hat er ein Informationspaket verschickt, um Investoren bei der Bewältigung des komplizierten Verfahrens zu helfen, das Swatch für die Stimmabgabe von Inhaberaktionären vorsieht.
Investoren benötigen ein Schreiben einer Depotbank, in dem ihre Beteiligung bestätigt und der Handel mit den Aktien gesperrt wird. Dieses Schreiben senden sie dann per Post an das Unternehmen, um Unterlagen zur Registrierung zu erhalten.
«Die Tatsache, dass Aktien nicht frei gehandelt werden können, hindert viele Investoren daran, ihre Stimmrechte auszuüben», sagte Andrea Bischoff, Geschäftsführerin bei Sodali & Co., einer auf Governance spezialisierten Beratungsfirma.
Wood hofft, dass sein Informationsblatt dazu führen wird, dass sich mehr Aktionäre für die Abstimmung im Mai bereit erklären und seine Vorschläge unterstützen. «Die Idee ist einfach, die Machtkonzentration zweier Personen aufzubrechen und zu öffnen», sagte er. «Ich habe meine Vorschläge so allgemein gehalten, dass ich hoffe, dass die Familie einige davon unterstützen könnte, denn wenn sie gegen alle sind, dann erklären sie öffentlich, dass sie gegen grundlegende Governance und Schweizer Standards sind.»
