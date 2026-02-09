Es war eine zeitgemässe Antwort von Hayek, dem Sohn des Swatch-Gründers, da Woods Bestreben, in den Vorstand zu kommen, nun schon ins zweite Jahr geht. Der CEO sagt, dass ihn die Kampagne nicht beunruhigt, aber jüngste Äusserungen deuten darauf hin, dass das Unternehmen kein Risiko eingehen will. Tage nach den aktualisierten Prognosen nominierte es ein eigenes neues Vorstandsmitglied, das laut Unternehmensangaben die Unternehmensführung stärken soll. Die implizite Botschaft von Hayek an die Aktionäre lautet: Vertraut mir und stellt euch nicht auf die Seite des Aussenseiters.