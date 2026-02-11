Das teilte das französische Gesundheitsministerium am Mittwoch mit und betonte dabei, dass zum jetzigen Zeitpunkt kein kausaler Zusammenhang hergestellt werden könne. «Bis zum 11.02.2026 wurden den französischen Gesundheitsbehörden drei Todesfälle von Säuglingen gemeldet, bei denen der Konsum von Säuglingsmilch, die von den Rückrufaktionen betroffen ist, gemeldet wurde», so das Ministerium auf seiner Website.
Bis heute sei aber wissenschaftlich kein Kausalzusammenhang festgestellt worden, erinnert das Amt. Dazu liefen derzeit strafrechtliche Ermittlungen. Darüber hinaus seien nun 14 Krankenhausaufenthalte von Säuglingen registriert worden, die mit Sicherheit oder möglicherweise die betroffene Milch konsumiert hatten. Bislang lag die Zahl bei 11, wobei auch hier noch kein Zusammenhang nachgewiesen worden sei.
Hintergrund ist gemäss der Industrie ein in Milchpulver als Zutat verwendetes und verschmutztes Öl eines Zulieferers aus China. Cereulid kann innert kurzer Zeit Durchfall und Erbrechen auslösen.
(AWP)