In der neuen Börsenwoche stehen in der Schweiz nur wenige Unternehmensdaten an. Dottikon und Carlo Gavazzi legen die Ergebnisse zum ersten Halbjahr vor, während Varia US mit einem Update zum dritten Quartal aufwartet. Zudem laden Also und TX Group zum Kapitalmarkttag. Am Freitag publiziert das KOF den Konjunkturbarometer für November und das Seco legt die BIP-Zahlen zum dritten Quartal offen.