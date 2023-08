In den ersten sechs Monaten des laufenden Jahres sind die von Schweizer Asset Managern verwalteten Vermögen um 2,9 Prozent auf 2,9 Billionen Franken im Vergleich zu Ende 2022 angestiegen. Im Jahr 2022 waren sie noch um 12,7 Prozent zurückgegangen, wie die Branchenorganisation Asset Management Association Switzerland (AMAS) am Montag in einer in Zusammenarbeit mit der Hochschule Luzern veröffentlichten Studie mitteilte.