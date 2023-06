Diesen Trend sieht man in ganz Europa. In den 14 Ländern, welche die Experten von Heidrick & Struggles unter die Lupe nahmen, wurde fast ein Viertel der neuen Sitze mit Kandidaten besetzt, die noch keine 50 Jahre alt sind. Der jüngste VR, im Alter von 32 Jahren, wurde in Frankreich ernannt, der älteste wurde mit 81 Jahren in einen niederländischen Verwaltungsrat berufen.