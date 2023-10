“Das EDA hat Kenntnis davon, dass Swiss am Dienstag, den 10. Oktober, einen Flug Zürich - Tel Aviv - Zürich durchführt”, schrieb das EDA via SMS am Sonntagabend. Dieser Flug werde am Montagmorgen ab 8 Uhr auf der Website der Swiss zur Buchung freigeschaltet, so der Inhalt weiter. Die Buchungen sollten selbständig und individuell vorgenommen werden.