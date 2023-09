Lonza hat am Montagmorgen überraschend den Abgang von CEO Pierre-Alain Ruffieux per Ende September bekannt gegeben. Bis ein Nachfolger gefunden ist, übernimmt Verwaltungsratspräsident Albert Baehny zusätzlich zu seinen bisherigen Aufgaben die operative Leitung ad interim. Das Unternehmen gab keinen Grund für den unerwarteten Abgang an.