Man kann also beispielsweise folgern: Bei einem Kapital von 500'000 Franken per Anfang 2014 drückt sich die Zinsdifferenz von 1,11 Prozent in einem Betrag von 64'800 Franken nach zehn Jahren aus. So gesehen spielt es eine Rolle, ob eine Pensionskasse eine - scheinbar - geringfügig höhere oder tiefere Verzinsung zugunsten der Versicherten wählt. Denn die letztlich ausbezahlte Rente hängt auch davon ab, wie stark das Alterskapital über die Jahre und Jahrzehnte gewachsen ist.