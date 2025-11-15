Ansonsten geht die Bilanzsaison nach und nach zu Ende. Ausser Nvidia gewähren nur noch einzelne US-Unternehmen einen Blick in ihre Bücher - darunter die Baumarktketten Home Depot und Lowe's sowie die Einzelhändler Target und Walmart. Auch in der Schweiz ist der Kalender für Unternehmenstermine bis auf die Bilanzen von ams Osram, Carlo Gavazzi und Salt weitgehend leer. Es stehen zudem Kapitalmarkttage bei Dätwyler und ABB, an, sowie die Exportzahlen der Uhrenindustrie vom Oktober.