Das sieht auch die Börse so. «Die Anleger werden die Aussicht auf ein jahrelanges parlamentarisches Gerangel kaum schätzen», erklärte Stalmann. Es zeichne sich ab, dass die UBS ihr Geschäft länger als bisher gedacht unter einer gewissen Unsicherheit betreiben müsse. So könnte das Geldhaus etwa vor der für 2026 geplanten beträchtlichen Erhöhung der Ausschüttungen an die Aktionäre zurückschrecken. An der Börse verloren die UBS-Aktien 2,4 Prozent, während der europäische Bankenindex nur leicht im Minus notierte.