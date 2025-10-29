Am Mittwoch erklärte Boeing, man sei zwar unzufrieden mit dem verzögerten Zeitplan, das Flugzeug schneide bei Flugtests aber weiterhin gut ab. Die milliardenschwere Rückstellung drückte den Airbus-Rivalen im dritten Quartal tief in die roten Zahlen. Der Nettoverlust summierte sich auf 5,34 Milliarden Dollar. Analysten hatten zwar mit einem Verlust gerechnet, aber nicht in dieser Höhe. Der Umsatz übertraf mit 23,3 Milliarden Dollar aber die Analystenschätzungen deutlich.