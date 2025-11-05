Im dritten Quartal erhielt der Nordex -Konkurrent Aufträge über 4,6 Gigawatt und damit 4 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Über 60 Prozent davon entfiel auf Onshore-Anlagen. Der Umsatz stieg um 3 Prozent auf 5,3 Milliarden Euro. Der bereinigte operativer Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) schwoll um 77 Prozent an auf 416 Millionen Euro, unter anderem dank gesunkener Produktionskosten. Das war mehr als Analysten erwartet hatten. Dank eines besseren Finanzergebnisses stieg der auf die Aktionäre entfallene Gewinn kräftig auf 302 Millionen Euro (Vorjahr 127 Mio Euro).