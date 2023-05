Nach der offiziellen Eröffnung im Oktober 2023 wird an Vetropacks neuem Standort bis zu 70 Prozent mehr Glas produziert als im bisherigen Werk in Italien. Bei Vollbetrieb, was ab dem kommenden Jahr der Fall sein sollte, erhöht sich die Kapazität von Vetropack insgesamt um rund 7 Prozent.