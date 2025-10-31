Der Glasverpackungshersteller Vetropack rechnet nach eigenen Angaben vom Freitag nur noch mit einem Reingewinn im einstelligen Millionenbereich - und damit mit deutlich weniger als bislang erwartet. Grund für die Korrektur sei die anhaltend schwierige Marktlage in Europa, hiess es in der Mitteilung. Anders als im Halbjahresbericht prognostiziert, stabilisierten sich Umsatz und Profitabilität in der zweiten Jahreshälfte bislang nicht. Der Konzerngewinn werde deshalb zum Jahresende nicht über dem Vorjahreswert liegen, hiess es weiter.