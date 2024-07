Ein hauptsächlicher Treiber für die relativ hohen Aufschläge zu den Swapsätzen ist die Nachfragedynamik. Diese ist weiterhin ungebrochen, und die meisten Banken haben aktuell mehr als genug Geschäftsmöglichkeiten. «Unter diesen Vorzeichen wollen die Banken entsprechend an die Spitzenresultate im Zinsdifferenzgeschäft aus dem letzten Jahr anknüpfen», so Schubiger. Die Banken sind also weniger bereit, Rabatte zu geben. Lieber verlieren diese Banken ein Hypothekargeschäft, weil sie bezüglich Volumen in diesem Jahr so oder so auf Kurs sind.