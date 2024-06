Bei der Wahl am 5. November dürfte es auf jede Stimme ankommen, denn in Umfragen liegen die Kandidaten praktisch gleichauf. Ausrichter der Debatte in Atlanta ist der Fernsehsender CNN. Der Schlagabtausch startet nach Schweizer Zeit in der Nacht zum kommenden Freitag. Es folgen einige Punkte, auf die es bei der Debatte ankommen dürfte: