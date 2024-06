Im US-Präsidentschaftswahlkampf steht das erste TV-Duell der beiden Spitzenbewerber an. Für Amtsinhaber Joe Biden von der Demokratischen Partei und seinen Herausforderer, den Republikaner Donald Trump, bietet sich damit insbesondere die Chance, unentschiedene Wähler zu überzeugen. Bei der Wahl am 5. November dürfte es auf jede Stimme ankommen, denn in Umfragen liegen die Kandidaten praktisch gleichauf. Ausrichter der Debatte in Atlanta ist der Fernsehsender CNN. Der Schlagabtausch startet nach deutscher Zeit um 03.00 Uhr in der Nacht zum Freitag. Es folgen einige Punkte, auf die es bei der Debatte ankommen dürfte: