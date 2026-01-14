Die Forderung von US-Präsident Donald Trump nach einer raschen weiteren Zinssenkung findet in der unabhängigen Notenbank bislang keinen Widerhall. Der Chef des Notenbankbezirks von Minneapolis, Neel Kashkari, sagte der «New York Times» vom Mittwoch, er sehe keinen Anreiz, die Zinsen im Januar zu senken. Er fügte hinzu, es sei «viel zu früh» für eine Zinssenkung, die im Laufe des Jahres allerdings möglich sein könnte. Kashkaris Kollegin aus Philadelphia, Anna Paulson, äusserte sich ähnlich: Eine Zinssenkung sei im Jahresverlauf denkbar, wenn die Inflation zurückgehe, sich der Jobmarkt stabilisiere und das Wirtschaftswachstum um die zwei Prozent betrage.
«Wenn all das eintritt, wären im Laufe des Jahres wahrscheinlich weitere moderate Anpassungen des Leitzinses angebracht», sagte Paulson. Die Federal Reserve hatte den Leitzins im Dezember auf die aktuelle Spanne von 3,50 bis 3,75 Prozent gesenkt. Sie begründete dies damals mit Schwächesignalen vom Arbeitsmarkt und deutete zudem eine Pause ihres Lockerungskurses an. Der nächste Zinsentscheid der Fed steht am 28. Januar an.
Trump wirft US-Zentralbankchef Jerome Powell Unfähigkeit vor. Jüngst forderte er ihn erneut auf, die Zinsen deutlich zu senken. Die zunehmenden Spannungen zwischen Powell und Trump haben allerdings dazu geführt, dass die meisten Ökonomen nicht mit einer Zinssenkung vor dem Ende von Powells Amtszeit im Mai rechnen. Die US-Regierung hat strafrechtliche Ermittlungen gegen Powell eingeleitet, die der Fed-Chef als «Vorwand» bezeichnete, die Leitzinsen zu beeinflussen. Das sieht auch Kashkari ähnlich: Die Drohungen von Trump gegen die Zentralbank im vergangenen Jahr hätten «im Wesentlichen mit der Geldpolitik zu tun».