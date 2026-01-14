Die Forderung von US-Präsident Donald Trump nach einer raschen weiteren Zinssenkung findet in der unabhängigen Notenbank bislang keinen Widerhall. ‌Der ‌Chef des Notenbankbezirks von Minneapolis, Neel Kashkari, sagte der «New York Times» vom Mittwoch, er sehe keinen Anreiz, die Zinsen im Januar zu senken. Er fügte ​hinzu, es sei «viel zu früh» für eine Zinssenkung, ‌die im Laufe des Jahres ‌allerdings möglich sein könnte. Kashkaris Kollegin aus Philadelphia, Anna Paulson, äusserte sich ähnlich: Eine Zinssenkung sei im Jahresverlauf denkbar, wenn die Inflation zurückgehe, sich der Jobmarkt stabilisiere und das Wirtschaftswachstum um die zwei Prozent betrage.