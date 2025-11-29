Eine Zusammenarbeit mit aufstrebenden chinesischen Autobauern (OEM), die in Europa produzieren wollen, ist für die Mehrheit der deutschen Zulieferer keine Alternative. Demnach nehmen 57 Prozent den Wettbewerb um die chinesischen Autobauer gar nicht erst auf. Vier von fünf befragten Firmen erachten eine Zusammenarbeit als schwierig. Die Unternehmensberatung hält das für einen strategischen Fehler. «Chinesische OEMs werden den Weltmarkt, insbesondere im Bereich der Elektromobilität, entscheidend mitprägen», sagte Winzer. «Wer heute nicht versucht, Anschluss an diesen Markt zu finden, wird in wenigen Jahren vollständig abgehängt sein.»