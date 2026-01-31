Die IW-Fachleute ‌stützen sich demnach unter anderem ‌auf eine repräsentative Befragung von mehr als 1000 Firmen – mit gemischtem Ergebnis: 86 Prozent geben an, sich bereits wirksam gegen Cyberattacken zu schützen. Gegen Desinformation, Sabotage und Spionage habe die Mehrheit ebenfalls Massnahmen ⁠ergriffen. Umgekehrt sind nur gut drei Prozent der Firmen für einen Materialausfall gerüstet, bei der Notfallplanung für grösseren Personalausfall liegt die Quote bei ​vier Prozent. Sogenannte Vorhalteverträge gibt es laut Studie ‌bei knapp fünf Prozent. Für Infrastrukturmängel ‍und -engpässe im Ernstfall sehen sich 24 Prozent gerüstet; weitere 17 Prozent wollen nachlegen.