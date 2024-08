Wie wird am Telefon am besten geantwortet?

‹Ich hätte gerne ein schriftliches Angebot per E-Mail, das die Zinssätze für den Saron, Festzins-Hypotheken und Laufzeiten enthält›, wäre passend. Nachdem man es eingesehen hat, kann man entscheiden, wann und was man abschliessen möchte. Es ist wichtig, alles, was juristisch relevant sein kann, schriftlich vorliegen zu haben.