67 Prozent der Befragten gaben in einer Studie der Datenplattform Dynata an, dass sie seit Jahresbeginn damit begonnen haben, ihre Ausgaben zu senken. Wie die Umfrage zeigt, stehen sie damit international nicht alleine da. Auf Basis der Antworten von über 11'000 Verbrauchern in elf Ländern zeigt sich, dass fast jeder dritte Verbraucher weltweit sogar Schwierigkeiten hat, über die Runden zu kommen. Auch 29 Prozent der Deutschen haben laut der Reuters am Dienstag vorab vorliegenden Studie Probleme, ihre täglichen Ausgaben zu decken.