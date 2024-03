Der Himmel über dem Flughafen Zürich ist wolkenverhangen. Drinnen, in der mondänen Bürolandschaft des «Circle» am Flughafen Zürich strahlt dagegen Raiffeisen. Die Genossenschaftsbank hat im letzten Jahr mit 1,39 Milliarden Franken so viel Geld verdient, wie noch nie in ihrer Geschichte. Alleine mit dem Zinsgeschäft hat die Bank über eine halbe Milliarde Franken vorwärtsgemacht. Sie hat ihren Marktanteil ausgebaut, mit den Zinsen ein gutes Geschäft gemacht und sich hinter der Grossbank UBS als klare Nummer 2 auf dem Finanzplatz etabliert.