Das entspricht einem Anteil von 27,8 Prozent der Rentenbeziehenden. Bei Frauen liegt dieser Anteil mit 38,2 Prozent höher als bei Männern mit 14,7 Prozent. Insgesamt bezogen 2021 etwa 17,6 Millionen Menschen in Deutschland aus Altersgründen eine Rente, zehn Jahre zuvor waren es 16,6 Millionen. Auch der Anteil dieser Personen an der Bevölkerung in Privathaushalten stieg - von 20,9 Prozent 2011 auf 21,4 Prozent 2021.